S&P; 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6050-6140п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6050-6140 пунктов в среду, баланс рисков остается нейтральным, уровень волатильности на предстоящие сессию оценивается как средний, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Амирлана Калымбекова.

Участники рынка продолжают следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке, в отсутствие признаков новой эскалации конфликта торги в ближайшие дни могут пройти в более стабильных условиях при сохранении инерционного оптимизма, отмечает эксперт инвесткомпании.

"Накануне Nasdaq 100 обновил рекорд. Биржевые игроки теперь рассчитывают на достижение нового максимума по S&P 500 в ближайшее время. Основным позитивным драйвером служат новости, касающиеся ИИ, - указывает Калымбеков в обзоре. - Оптимистичные ожидания связаны с предстоящим отчетом Micron Technology. Если ее результаты превысят весьма высокие прогнозы, индекс S&P 500 получит основание для роста к 6150 пунктам. Тем не менее техническая картина по индексу широкого рынка сигнализирует о необходимости проявлять осторожность".

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