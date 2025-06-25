Курс рубля, вероятно, пока останется в верхней части диапазона 10,75-10,95 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, останется в верхней части диапазона 10,75-10,95 руб. за юань в ближайшее время, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Нефтяные цены во вторник заметно снижались, констатируют эксперты. Сокращение премии за риск перебоев в поставках продолжило оказывать давление на котировки.

API отчитался о заметно более сильном, чем ожидалось, недельном сокращении запасов нефти в США. Если Минэнерго страны в среду подтвердит эти оценки, цена нефти марки Brent пока останется выше $68 за баррель, говорится в комментарии аналитиков банка.

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