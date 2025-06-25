Прогнозная цена акций Самолета на горизонте года - 1500 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций ГК "Самолет" на горизонте полугода составляет 1300 рублей за штуку, в перспективе года - 1500 рублей за штуку, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Акционеры эмитента, как и по итогам 2023 года, одобрили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 2024 год.

Согласно действующей политике компании, отмечает Чернов, в виде дивиденда девелопер перечисляет не менее 50% чистой прибыли по МСФО при соотношении NetDebt/EBITDA не выше 2,5x.

За 2024 год "Самолет" получил выручку более 250 млрд руб., его EBITDA составила около 35 млрд руб. В то же время рост долговой нагрузки и высокая ключевая ставка ЦБ оказали давление на свободный денежный поток. Также важно, обращает внимание аналитик инвесткомпании, что менеджмент ранее прямо заявлял о намерении обновить дивидендную политику к середине текущего года с учетом изменившейся макроэкономической ситуации и жестких условий заимствования.

"ГК "Самолет" в прошлом демонстрировала стремление к регулярным выплатам, что формировало устойчивый интерес к бумагам со стороны дивидендных инвесторов. Однако в текущих монетарных условиях приоритетом компании является сохранение ликвидности, - отмечает Чернов в обзоре. - Освободившиеся средства могут быть направлены на выкуп акций с рынка, развитие земельного банка, цифровые сервисы или софинансирование проектов комплексного развития территорий. Это усиливает долгосрочный инвестиционный потенциал эмитента, несмотря на временное отсутствие дивидендного дохода".

"Решение акционеров не стало сюрпризом, так как компания заранее обозначила приоритеты в пользу финансовой устойчивости. На долгосрочном горизонте "Самолет" сохраняет привлекательность для инвесторов как один из крупнейших девелоперов с самым крупным земельным банком в РФ. После изменений в дивидендной политике компания, вероятно, возобновит распределение прибыли", - указывает эксперт Freedom Finance Global в материале.

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