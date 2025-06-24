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24 июня 2025 года 17:46
Доллар может вырасти до 85 руб. после нового снижения ключевой ставки - Freedom Finance Global
Доллар может вырасти до 85 руб. после нового снижения ключевой ставки, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Эксперт обращает внимание на заявление ЦБ РФ о том, что снижение ставки при условии замедления инфляции может продолжиться, хотя это не гарантировано, и будет зависеть от дальнейшей динамики потребительских цен. "Если ключевая ставка будет снижаться, это значит, что рубль при выраженной тенденции регулятора на смягчение монетарной политики может подешеветь, - считает Мильчакова. - В пользу будущего ослабления рубля говорит также перемирие между Израилем и Ираном, и последовавшее за его объявлением падение цен на нефть". По мнению аналитика, ослабление рубля до 90 руб./$1 в текущем году выглядит вполне реальным. Дальнейшее движение доллара в область 100 руб./$1 тоже нельзя назвать чем-то невозможным, но для такого ослабления рубля необходимы соответствующие причины, например, некие "черные лебеди" из области геополитики. "Рубль в целом выглядит перекупленным, а заявления представителей властных структур и крупного бизнеса относительно того, что ключевая ставка ЦБ РФ должна быть ниже, а рубль - дешевле, наводят на мысль, что для поддержания экономического роста национальная валюта будет "управляемо" падать во втором полугодии текущего года, - отмечает Мильчакова. - На ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ 25 июля мы ждем продолжения снижения ключевой ставки, что, скорее всего, приведет к ослаблению рубля - доллар вырастет как минимум до 85 руб.". Эксперт инвесткомпании прогнозирует, что до конца текущей недели доллар продолжит колебаться в рамках 77-79 руб., евро - в коридоре 90-92 руб., юань - в коридоре 10,8-11,3 руб. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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