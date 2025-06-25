"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций AMD до $180

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Advanced Micro Devices (AMD) до $180 за штуку, сохранил позитивную оценку, сообщается в обзоре аналитика Андрея Саенко.

"Разработчик микросхем демонстрирует высокие темпы роста в сегменте дата-центров и ПК и внушает уверенность новыми разработками. После сильных результатов за I квартал (как у компании, так и по сектору в целом) мы считаем акции AMD интересными для покупки, - пишет эксперт. - Ждем, что в 2025 году выручка вырастет на 27% после относительно слабого 2024 года. Прогнозируем рост рентабельности по EBITDA до 35-40%. Мультипликаторы ниже средних уровней за пять лет, вырос дисконт в оценке к аналогам".

Указывает Саенко и возможные риски:

- зависимость от производителей чипов;

- усиление конкуренции;

- геополитика.

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