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25 июня 2025 года 18:36
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций AMD до $180
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Advanced Micro Devices (AMD) до $180 за штуку, сохранил позитивную оценку, сообщается в обзоре аналитика Андрея Саенко. "Разработчик микросхем демонстрирует высокие темпы роста в сегменте дата-центров и ПК и внушает уверенность новыми разработками. После сильных результатов за I квартал (как у компании, так и по сектору в целом) мы считаем акции AMD интересными для покупки, - пишет эксперт. - Ждем, что в 2025 году выручка вырастет на 27% после относительно слабого 2024 года. Прогнозируем рост рентабельности по EBITDA до 35-40%. Мультипликаторы ниже средних уровней за пять лет, вырос дисконт в оценке к аналогам". Указывает Саенко и возможные риски: - зависимость от производителей чипов; - усиление конкуренции; - геополитика. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-AMD-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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