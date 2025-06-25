"Префы" Россети Ленэнерго могут быть интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Привилегированные акции "Россети Ленэнерго" могут быть интересны для долгосрочных инвесторов на фоне ожидаемого продолжения снижения ключевой ставки Банка России, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Мы ожидаем, что эмитент продолжит расти на операционном уровне и наращивать величину дивидендов в будущем. Повышение тарифов на передачу электроэнергии с 1 июля 2025 года позитивно для всех электросетевых компаний, однако "Россети Ленэнерго" остается нашим фаворитом в отрасли", - указывают эксперты в комментарии.

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