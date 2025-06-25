"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям China Merchants Bank класса А с прогнозной ценой CNY45,23

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям China Merchants Bank класса А с прогнозной стоимостью 45,23 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал падения 3,1% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы эмитента. Благодаря масштабным стимулам со стороны властей экономика КНР в ближайшие годы, вероятно, продолжит показывать довольно высокие темпы роста, превосходящие среднемировые, несмотря на неопределенность в сфере внешней торговли. На таком фоне следует ожидать сохранения здорового спроса на финансовые услуги в стране, что поддержит бизнес China Merchants Bank, хотя динамика его финпоказателей в предстоящие кварталы, вероятно, останется довольно скромной, - пишет эксперт. - Между тем акции банка торгуются с некоторой премией по мультипликаторам по отношению к аналогам, и мы не видим в них "апсайда" в данный момент. Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг построена путем сравнения с аналогами по коэффициенту P/E NTM и дивдоходности".

China Merchants Bank - крупный коммерческий банк КНР со штаб-квартирой в Шеньчжене, седьмой по величине активов кредитор страны. Банковская сеть состоит из более чем 1,9 тыс. офисов и отделений в 130 городах материкового Китая. Клиентская база насчитывает 210 млн физлиц и 3,2 млн юрлиц.

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