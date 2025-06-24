Цены бумаг Ростелекома обладают потенциалом роста более чем на 25% на горизонте года - "Мои Инвестиции"

Котировки бумаг "Ростелекома" обладают потенциалом роста более чем на 25% от текущих уровней на горизонте года, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Совет директоров эмитента рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 2,71 рубля на одну обыкновенную и 6,25 рубля на одну привилегированную акцию, дивдоходность - 5,1% и 11,5% соответственно (дата закрытия реестра - 13 июля 2025 года, акционеры будут утверждать дивиденды на собрании, которое состоится 24 июля).

"Мы позитивно смотрим на ценные бумаги компании, видим потенциал роста более чем на 25% в течение двенадцати месяцев. Одним из ключевых позитивных факторов может стать снижение ключевой ставки ЦБ РФ", - пишут эксперты в комментарии.

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