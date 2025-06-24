Курс рубля может снова уйти ниже 10,95 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары юань/рубль может вернуться ниже уровня в 10,95 руб. за юань в сложившихся текущих условиях слабого спроса на валюту, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Падение нефтяных цен в моменте негативно для рубля, но в дальнейшем оно будет компенсироваться бюджетным правилом, отмечают эксперты в комментарии.

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