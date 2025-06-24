Индекс RGBI во вторник перейдет к консолидации в ожидании новых триггеров - ПСБ

Индекс RGBI, вероятно, перейдет во вторник к боковой динамике торгов в диапазоне 113-114 пунктов в ожидании новых триггеров (инфляция, аукционы ОФЗ), считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Эксперт отмечает в комментарии, что на внешних рынках наблюдается разрядка, в результате чего внимание инвесторов во вторник переключится на внутренние факторы.

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