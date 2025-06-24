Существенное движение на валютном рынке РФ во вторник не ожидается - ПСБ

Существенное движение на российском валютном рынке РФ в течение торговой сессии вторника не ожидается, курс пары юань/рубль, вероятно, останется в диапазоне 10,5-11 руб. за юань, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Несмотря на уход нефти марки Brent ниже отметки в $70 за баррель на фоне деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, национальная валюта в паре с юанем, на наш взгляд, во вторник продолжит удерживать позиции в диапазоне 10,5-11 рублей. При этом в начале сессии юань может попытаться перейти к росту, однако к ее окончанию ожидаем возвращения китайской валюты к уровням закрытия понедельника", - прогнозирует эксперт.

Поддержку рублю, отмечает Зварич, продолжит оказывать спрос на рублевые активы. Плюс к этому, указывает он, в ближайшие сессии может вырасти предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которые будут накапливать рублевую ликвидность в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 30 июня.

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