Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс делового климата Германии за июнь;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- индекс потребительского доверия США в июне;

- выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в Палате представителей;

- выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли;

- акционеры "ФосАгро" и "Мосэнерго" обсудят дивиденды.

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