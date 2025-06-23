Индекс Мосбиржи обладает потенциалом среднесрочного роста - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи обладает потенциалом роста в среднесрочной перспективе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Позитивная динамика на нефтяном рынке - благоприятный фактор для российского рынка акций. Кроме того, поддержку фондовым индексам окажет дальнейшее снижение доходности облигаций. В среднесрочной перспективе эти факторы будут способствовать повышению фондовых индексов. При прочих равных рынок может проверить на прочность сопротивление в области 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, которое соответствует 200-дневной скользящей средней", - пишут эксперты в комментарии.

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