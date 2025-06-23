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23 июня 2025 года 09:28
Индекс Мосбиржи обладает потенциалом среднесрочного роста - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи обладает потенциалом роста в среднесрочной перспективе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Позитивная динамика на нефтяном рынке - благоприятный фактор для российского рынка акций. Кроме того, поддержку фондовым индексам окажет дальнейшее снижение доходности облигаций. В среднесрочной перспективе эти факторы будут способствовать повышению фондовых индексов. При прочих равных рынок может проверить на прочность сопротивление в области 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, которое соответствует 200-дневной скользящей средней", - пишут эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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