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19 июня 2025 года 19:01
Июль может стать переломным месяцем в динамике курса рубля - Freedom Finance Global
Июль может стать переломным месяцем в динамике курса рубля, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Судя по довольно грустным финансовым результатам крупнейших нефтяных компаний, у которых снизились чистые прибыли по МСФО и РСБУ за первый квартал 2025 года, а также по динамике спада в металлургической отрасли за январь-апрель 2025 года почти на 7% в годовом выражении, для экспортеров крепкий рубль, особенно при очень высокой ключевой ставке ЦБ РФ, весьма критичен, - пишет эксперт в комментарии. - Однако рублю в настоящее время большую поддержку оказывают сокращение покупок валюты Минфином по бюджетному правилу, снижение потребительского спроса, сокращающее, в свою очередь, спрос на импорт, растущие цены на нефть, а в третьей декаде месяца к этим факторам присоединится и налоговый период". Аналитик инвесткомпании считает, если в начале следующего месяца Минфин объявит об увеличении покупок по сравнению с июнем, а это вполне возможно по причине резко выросших цен на нефть, рубль может в июле подешеветь до 84 руб./$1 и 94 руб./EUR1. Новое снижение Банком России ключевой ставки в следующем месяце, по мнению Мильчаковой, может также способствовать остановке укрепления рубля из-за более высокого спроса на потребительские товары, и в том числе - на импорт. Таким образом, июль может оказаться переломным месяцем в части динамики рубля. Эксперт Freedom Finance Global ожидает курс доллара в течение текущей недели в коридоре 78-80 руб., евро - 89-91 руб., юаня - 10,8-11,2 руб. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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