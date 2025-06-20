"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Sempra Energy с прогнозной стоимостью на уровне $76,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 2,8%, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Эмитент представил хороший отчет за первый квартал 2025 года, что поддержало его акции, которые заметно подешевели в начале года на фоне неблагоприятных решений регуляторов Калифорнии по тарифам. В настоящее время потенциал роста акций коммунального холдинга выглядит ограниченным, поэтому мы сохраняем нейтральный взгляд на их перспективы, - пишет эксперт. - Среди ключевых рисков выделяем регуляторную неопределенность, возможные задержки в реализации проектов Sempra Infrastructure и природные катастрофы".

Дивиденды Sempra в течение следующих двенадцати месяцев, по мнению Смирнова, могут составить около $2,62, что соответствует дивидендной доходности на уровне 3,5%.

Sempra Energy - диверсифицированный коммунальный холдинг, занимающийся генерацией, передачей, распределением и сбытом э/э и газа в штатах Калифорния и Техас.

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