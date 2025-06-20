Рубль пока сохраняет силу и не подает признаков разворота - "Велес Капитал"

Рубль пока сохраняет силу и не подает признаков разворота, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"На валютном рынке рубль, несмотря на многочисленные комментарии представителей бизнес-кругов о завышенности текущего курса, сохраняет силу и пока не подает признаков разворота, - отмечает эксперт в комментарии. - Возможно, продажи в рубль вернутся в случае усиления геополитической напряженности, связанной с украинским конфликтом или активного смягчения монетарных условий в РФ. Ближайшие важные поддержки для юаня, доллара и евро остаются у 10,60 руб., 75 руб. и 86,86 руб. соответственно".

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