"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Магнита до 6180 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Магнита" с 6415,16 руб. до 6180 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 67% с текущих уровней и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Оценка по-прежнему учитывает 20%-ный дисконт - поправку на риски вложений.

На фоне возросшей долговой нагрузки и сокращения прибыли эксперты ожидают изменение бизнес-акцентов "Магнита" в ближайшие кварталы и прогнозируют сокращение инвестиционной активности и приоритет на рост положительного финансового результата.

"Закладываем в оценки продажу крупноформатных магазинов компании с вероятностью 50%. Полагаем данный прогноз базово-консервативным, - указывают стратеги "АКБФ". Прогноз по динамике торговых площадей на 2025 и 2026 годы составляет 4% и 0% г/г соответственно. Учитывая также рост налоговой нагрузки, оцениваем чистую прибыль компании в 2025 году на уровне 62,6 млрд руб., EBITDA - 234,3 млрд руб. Прогноз EBITDA на 2026 год - 227,5 млрд руб. Согласно нашей модели, ожидаемый уровень дивидендных выплат за 2025 год составляет 360 руб./ао".

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