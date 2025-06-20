S&P 500 будет торговаться в диапазоне 5940-6020п в пятницу - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 5940-6020 пунктов на торгах в пятницу при средней волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Амирлана Калымбекова.

"Фьючерсы на американские индексы ранее демонстрировали заметное снижение, но после отсрочки решения США по Ирану восстановились почти до уровней закрытия 18 июня, - пишет эксперт. - Баланс рисков оцениваем как нейтральный при среднем уровне волатильности. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5940-6020 пунктов".

По мнению аналитика, техническая картина для S&P 500 не изменилась по итогам сессии 18 июня, так как волатильность в течение дня была невысокой. По-прежнему наблюдается ослабление восходящего импульса по индексу широкого рынка после его отскока от наклонной линии сопротивления.

"Индикатор RSI отчетливо демонстрирует "медвежью" дивергенцию, - указывает Калымбеков. - Кроме того, формирующийся на графике паттерн "восходящий клин" может сигнализировать о развороте вниз. Первой целью локальной коррекции выглядит область 5850-5900 пунктов. Ближайшее сопротивление для S&P 500 расположено на отметке 6060 пунктов".

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