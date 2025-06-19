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19 июня 2025 года 13:33
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций компаний металлургического сектора РФ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций эмитентов российского металлургического сектора, сообщается в стратегии аналитиков на третий квартал 2025 года. Горно-металлургическая отрасль в России продолжает испытывать давление в этом году после неудачного прошлого года, отмечают эксперты. Помимо низких цен на продукцию и высоких процентных ставок в России, значительное негативное влияние на компании оказывает неожиданное укрепление рубля. "Из-за этих неблагоприятных факторов оценка сектора по Р/Е выросла до очень высоких уровней - свыше 7,5х против 6-6,5х исторически, - указывают стратеги. - Это говорит о том, что отрасль сейчас выглядит дорогой, что подтверждает наш "негативный" взгляд на многие имена. Финансовые результаты большинства эмитентов в текущем году будут скромнее данных прошлого года, отчего риск невыплаты дивидендов увеличивается". Сталелитейная индустрия - одна из наиболее пострадавших от вышеизложенных факторов. По оценке аналитиков, за II квартал мировые цены на сталь снизились на 4-5% в условиях хронических проблем в китайском секторе недвижимости, а также слабого внутреннего спроса в России из-за рекордной ключевой ставки ЦБ РФ. "Внутренние цены выросли на 6% за квартал, но аномальные премии к импорту (свыше 20%) и падающий спрос, вероятно, приведут к их коррекции на 10-15% в следующий квартал, - прогнозируют в БКС. - Жесткая тарифная политика США усугубляет положение для мировой стальной отрасли, так как создает риски замедления глобальной экономики". Из-за кризиса на рынке стали угольная промышленность также находится под давлением. В России это сопровождается взрывным ростом издержек: себестоимость производства концентрата коксующегося угля утроилась с 2021 года и превышает $65 за тонну, а транспортные издержки удвоились и достигли $70 за тонну. На этом фоне экспорт сырья из Кузбасса (на регион приходится более половины добычи) стал глубоко убыточным и, по оценкам экспертов "БКС МИ", достигает минус $45-50 за тонну. "В цветной металлургии ситуации получше - котировки остаются на стабильных уровнях в квартальной динамике, за исключением никеля и алюминия, где наблюдается снижение на 9%, - отмечают аналитики. - Однако в других металлах также есть риски падения цен на фоне торговых споров между США и Китаем". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МЕТАЛЛУРГИ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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