Текущий год пока не обещает быть простым для металлургов - "Финам"

Текущий год не обещает быть простым для металлургов до тех пор, пока ключевая ставка сохраняется на высоком уровне, говорится в аналитическом материале "Финама".

"Хотя российская черная металлургия остается под санкциями, не они создают главные проблемы, а неблагоприятная рыночная конъюнктура и государственное регулирование, - пишут эксперты. - Отрасль, более ориентированная на внутренний рынок, испытала давление снижающегося спроса со стороны строительного сектора, который в свою очередь очень зависит от условий кредитования".

В 2024 году после сильного для отрасли 2023 года металлургия вступила в период спада, указывают аналитики. По оценочным данным, потребление стали в РФ в 2024 году снизилось на 5,6%, до 43,8 млн тонн. На этом фоне металлотрейдеры сокращали заказы и распродавали запасы, что отразилось в снижении цен на металлопродукцию.

На взгляд стратегов "Финама", в начале текущего года конъюнктура рынка металлопродукции оставалась сложной. Цены на металлопродукцию по-прежнему под давлением. В I квартале горячекатаный прокат подешевел на 13% до 59500 руб. за тонну. Слабо помогает сталелитейной отрасли и экспорт, ограниченный санкциями. Кроме того, на внешних рынках сохраняется высокая конкуренция и низкие цены из-за высокой экспортной активности Китая.

"На фоне сокращения продаж во второй половине 2024 года и первой половине 2025 года у сталеваров упал свободный денежный поток, что привело к отказу компаний от выплаты финальных дивидендов за 2024 год, - отмечают эксперты. - Это негативно отразилось на динамике акций, она заметно отстала от остального рынка. Текущий год не обещает быть простым для металлургов, по крайней мере до тех пор, пока ключевая ставка сохраняется на высоком уровне".

С другой стороны, сталевары, на взгляд экспертов "Финама", сохраняют финансовую устойчивость и низкие показатели долговой нагрузки. Как и в прежние периоды спадов на рынке они используют эту ситуацию для ремонта и модернизации производственных мощностей. По мнению аналитиков, это стратегически верное решение, которое может, как и раньше, обеспечить им опережающий рост на следующей фазе цикла.

"Любые ожидаемые или неожиданные позитивные изменения к лучшему, будь то ослабление геополитической напряженности или смягчение денежно-кредитных условий, позволят акциям сталелитейных компаний как минимум вернуться к февральским уровням, а как максимум - получить шансы на двукратный рост", - прогнозируют в "Финаме".

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