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16 июня 2025 года 17:55
Курс рубля, скорее всего, завершит текущий год у отметки 100 руб./$1 - инвестбанк "Синара"
Ослабление рубля начнется в 3 квартале текущего года, и к его концу курс валютной пары может составить 100 руб./$1, полагает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. Усиление рубля к доллару, случившееся в этом году, превзошло все ожидания аналитика как по масштабам, так и по продолжительности, говорится в комментарии. Эксперт выделил основные факторы, сыгравшие роль в усилении российской валюты: - Экспортеры за 5М25 продали много иностранной валюты: несмотря на дешевеющую нефть, в апреле чистые продажи составили $10 млрд, в мае - $7,3 млрд, за 5М25 - $50 млрд. - Внутренний спрос на валюту ослабевает: в мае, по данным ЦБ РФ, клиенты банков (нефинансовые организации, некредитные финансовые организации, нерезиденты) предъявили минимальный с середины прошлого года спрос. - Разблокируются расчеты по внешнеторговым операциям: застрявшие платежи в юанях и рупиях за экспорт в Китай и Индию наконец начали конвертироваться в рубли, увеличивая валютную ликвидность на нашем рынке. - Правительство целенаправленно проводит политику дедолларизации, что ведет к увеличению спроса на российскую валюту при стабильном в номинальном выражении экспорте, по итогам 5М25 составившем $130 млрд. - Увод импорта в тень купирует спрос на иностранную валюту. - Банк России фиксирует приток капитала: впервые с 2021 года приток прямых иностранных инвестиций был зарегистрирован в 4К24 ($3,6 млрд), а в 1К25 он продолжился - внешние обязательства приросли на $5,6 млрд. Однако, во втором полугодии 2025 года действие вышеперечисленных факторов, по мнению Коныгина, с большой вероятностью ослабнет. "Смягчение ДКП должно стимулировать в 2П25 импорт и распродажу зарубежных товаров со складов в РФ, - полагает эксперт. - Влияние растущего импорта на валютный курс тоже станет более очевидным в 2П25. На горизонте в несколько месяцев прогнозируем разворот тренда, однако точно предсказать сроки мы бы не решились, потому что действует слишком много самых разных факторов. Как бы то ни было, в 3К25 начнется, по нашему мнению, девальвация рубля, и этот год рубль завершит в районе 100 руб./$1". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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