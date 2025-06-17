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17 июня 2025 года 12:18
ФРС вряд ли понизит процентные ставки в среду, 18 июня 2025г - Freedom Finance Global
ФРС США вряд ли пойдет на снижение процентных ставок на заседании в среду, 18 июня 2025 года, и сохранит диапазон в 4,25-4,5%, говорится в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Инфляция потребительских цен в США в мае ускорилась с 2,3% в апреле до 2,4%. Рост произошел впервые за четыре месяца, хотя с декабря 2024 года ФРС не смягчала монетарную политику, опасаясь, что снижение может привести к неконтролируемому росту инфляции, отмечает эксперт. Одновременно рынок труда, на котором уровень безработицы в 4,2% сохраняется четвертый месяц подряд, остается достаточно сильным, но не настолько, чтобы рост зарплат существенно увеличивал инфляцию, обращает внимание Мильчакова. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания 7 мая заявлял, что Федрезерв готов действовать, если макроэкономические параметры будут меняться, но деталей своих планов не раскрыл. При этом президент США Дональд Трамп настоятельно рекомендует Пауэллу принять меры по скорейшему снижению процентных ставок, но, как независимый орган, ФРС имеет право к нему не прислушиваться, отмечает аналитик инвесткомпании. "Мы считаем, что возобновление снижения процентных ставок в США, если только Пауэлл не поддастся политическому давлению, произойдет только по мере приближения инфляции к целевому уровню ФРС в 2% в год. Но внешние факторы, в том числе возобновившийся рост цен на нефть, пока не благоприятствуют существенному замедлению инфляции", - пишет Мильчакова в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ФРС-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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