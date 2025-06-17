"Финам" понизил рейтинг паев VanEck Uranium and Nuclear ETF до "держать"

"Финам" понизил рейтинг паев VanEck Uranium and Nuclear ETF с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $110,4 за штуку, что предполагает потенциал роста на 0,5% от текущих значений, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"За прошедшую неделю ETF на атомную энергетику реализовал обозначенный нами потенциал роста, - отмечает эксперт. - На текущий момент стоимость паев фонда приблизилась к справедливому уровню, а фундаментальных факторов для дальнейшего роста пока недостаточно. Основные риски для VanEck Uranium and Nuclear ETF связаны с неопределенностью в отношении будущей динамики цен на уран, темпов развития ИИ-технологий и перспектив коммерциализации малых модульных реакторов (ММР)".

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) - это биржевой фонд, предоставляющий возможность инвестиций в компании, работающие в сфере ядерной энергетики и добычи урана. В составе портфеля ETF 25 акций.

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