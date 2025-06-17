Акции Европлана остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Европлана" остаются привлекательными для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Стабилизация ситуации на авторынке и растущая стоимость владения может поддержать котировки лизинговых компаний, - отмечают эксперты. - Так, для "Европлана", в портфеле которого на долю легкового транспорта приходится более 30%, это может стать точкой восстановления и последующего роста нового бизнеса в 2026-2027 годы. Мы продолжаем считать акции "Европлана" инвестиционно привлекательными для долгосрочных инвесторов".

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