Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций ВТБ на уровне 120 руб. за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика Натальи Мильчаковой.

Менеджмент банка пересмотрел гайденс в отношении чистой прибыли на 2025 год примерно на 16% - с 430 млрд руб. до "около 500 млрд руб.". Улучшение прогноза ВТБ объясняет ростом чистого процентного и комиссионного дохода, фиксируемого с апреля.

"Увеличение чистых процентных доходов могло быть связано с сокращением или даже полным прекращением воздействия на них негативного фактора в виде спреда за нормативную ликвидность, возникшего после повышения ключевой ставки во втором полугодии 2024 года, - считает Мильчакова. - Чтобы соответствовать всем нормативам регулятора по ликвидности, кредитные организации были вынуждены привлекать новые деньги под более высокую, чем ключевая, ставку и, соответственно, поднимать проценты по депозитам".

Эксперт подчеркивает, что с весны текущего года ставки по вкладам начали снижаться, и в настоящее время их средний уровень ниже "ключа". На этом фоне стоимость заимствования для банков будет уменьшаться, что положительно повлияет на их прибыль, полагает Мильчакова. Повторения рекорда чистой прибыли за прошлый год, когда она достигла 551 млрд руб., ВТБ не ожидает: пересмотренный прогноз предполагает ее снижение на 9% г/г.

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