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16 июня 2025 года 14:25
Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 78-81 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 78-81 руб./$1, по паре рубль/евро - 90-93 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. По мнению эксперта, рубль остается на относительно стабильных позициях. На его стороне - жесткая ДКП российского регулятора, а также общая привлекательность национальной валюты в качестве сберегательного инструмента. "Тем временем нефтяные цены, традиционно способные оказать поддержку курсу рубля, отреагировали ростом на обострение ситуации на Ближнем Востоке, - отмечает Тимошенко. - Геополитика по-прежнему один из центральных факторов, определяющих траекторию движения валют. При этом в фокусе рынков - свежий отчет управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, в котором был понижен прогноз мирового спроса на "черное золото", а также экономическая статистика по инфляции в США, которая является одним из основных ориентиров в политике ФРС и может скорректировать курс доллара. Между тем переговоры США и Китая способны добавить оптимизма общим настроениям на рынках". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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