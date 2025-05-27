Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Disney до $125

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Walt Disney Co. со $120 до $125 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сакена Исмаилова.

Эмитент отчитался за 2К25 финансового года (ф.г.) лучше ожиданий, констатирует эксперт.

Менеджменту компании удается оптимизировать бизнес-модель своего стримингового сегмента, благодаря чему операционная прибыль от него существенно растет, поддерживая общую маржинальность, отмечает Исмаилов. Несмотря на ухудшение макроэкономической среды, компания повышает прогноз по чистой прибыли на одну акцию и операционному денежному потоку, а также ожидает продолжение роста подписчиков Disney+ по итогам 2025 года.

"Мы положительно оцениваем результаты и повышаем наши финансовые прогнозы. Стриминговый сервис Disney+ становится главным источником роста компании, привлекая больше пользователей и постепенно наращивая свою операционную эффективность, - пишет Исмаилов в обзоре. - Ожидаем рост выручки эмитента в 2025 ф.г. примерно на 4% г/г, благодаря повышению стоимости подписок на Disney+ и сохранению средних темпов прироста подписчиков. Прогнозируем, что маржинальность компании может усредниться на уровне 18-19%, а прибыль на одну акцию (EPS) составит около $5,4 в 2025 ф.г."

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