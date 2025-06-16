Цена на золото может снизиться к $3380/унц. в ближайшее время- "Финам"

Котировки золота могут снизиться к отметке $3380 за тройскую унцию в ближайшее время, при этом общая ситуация продолжает развиваться в пользу "быков", считает аналитик "Финама" Николай Дудченко.

Goldman Sachs продолжает ожидать роста цены до $3700 за тройскую унцию до конца текущего года, Bank of America еще более оптимистичен и ждет роста цен до $4000 за тройскую унцию, правда, на горизонте года, отмечает эксперт.

World Gold Council обновил информацию по ситуации на китайском рынке, главные пункты отчета, указывает Дудченко, следующие:

- Цена на золото LBMA PM в долларах США снизилась на 0,7%, а эталонная цена на золото Shanghai Benchmark Gold Price PM (SHAUPM) в юанях упала на 1,4% в прошлом месяце (в основном из-за укрепления местной валюты).

- Изъятие золота с Шанхайской биржи золота (SGE) показало сезонное падение в месячном исчислении на 35% - до 99 тонн в мае.

- Китайские золотые ETF потеряли 3,3 млрд юаней ($461 млн) в мае, что стало первым ежемесячным оттоком с января. Их общие активы под управлением (AUM) упали до 153 млрд юаней ($21 млрд), а запасы сократились на 4,6 тонн - до 198 тонн.

- Народный банк Китая (НБК) объявил о новой покупке золота в мае (седьмой месяц подряд), добавив 1,9 тонн к своим золотым резервам, которые теперь составляют 2296 тонн или 6,7% от общих валютных активов.

- Последние данные показывают заметный м/м отскок импорта золота в апреле, вызванный в основном высоким инвестиционным спросом и резко возросшей местной премией к цене на золото в текущем месяце.

"С точки зрения технического анализа, хотя цена и получила достаточно сильный импульс на внешнем фоне, краткосрочная ситуация скорее также говорит о возможности коррекции. Если мы обратим внимание на 4-х часовой график, то можем заметить, что цена достигла верхней границы регрессионного ценового канала. В настоящее время существует вероятность возврата к отметке $3380 за тройскую унцию. Вместе с тем общая ситуация продолжает развиваться в пользу "быков", - пишет Дудченко в материале инвесткомпании.

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