Вероятный диапазон для пары рубль/юань на текущей неделе - 10,7-11,1 руб./юань - УК "Первая"

Вероятный диапазон для пары рубль/юань на текущей неделе - 10,7-11,1 руб./юань, для пары рубль/доллар - 77-80 руб./$1, говорится в комментарии старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк.

"Вероятно, в условиях улучшения геополитических условий и более позитивного отношения к рублевым активам дифференциал процентных ставок оказывает большее влияние на валютный курс, чем в 2024 году, - пишет эксперт. - В результате могла вырасти эффективность работы валютного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. Банк России, вероятнее всего, продолжит снижать ключевую ставку на ближайших заседаниях, и к концу года она достигнет 17%".

На взгляд аналитика, неопределенность внешних условий заметно выросла в результате существенного обострения конфликта между Израилем и Ираном в конце прошедшей недели. Цены на нефть значительно выросли и приблизились к уровню $75/барр. после стабилизации около $65/барр. в апреле-мае.

"Можно ожидать, что рост цен на нефть может дополнительно увеличить интерес к российским активам, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, - допускает Ващелюк. - В результате на текущей неделе курс доллара может находиться в интервале 77-80 руб., юаня - в интервале 10,7-11,1 руб.".

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