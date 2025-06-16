Золото может подорожать до $3500/унц. при затягивании ирано-израильского конфликта - Freedom Finance Global

Золото может подорожать до $3500 за тройскую унцию при затягивании ирано-израильского конфликта до конца 1П25, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Эксперт напоминает, что в начале мая котировки на фоне торгового конфликта США и Китая впервые достигли $3400/унц., однако после достижения двумя странами взаимных договоренностей цена драгметалла пошла вниз.

Очередной взлет и обновление исторического максимума 13 июня однозначно были связаны с началом ирано-израильского конфликта, подчеркивает аналитик. Инвесторы снова начали искать безопасный актив для вложений, которым оказалось золото, поскольку, видимо, доверие к доллару уже подорвано из-за санкций и раздутого госдолга США.

"Возможно, что текущая коррекция цен связана с противоречивыми заявлениями властей Ирана относительно возможности заключения "ядерной сделки" и с недостаточно активным участием США в разрешении конфликта, - допускает Мильчакова. - Золото наверняка до конца июня снова будет рассматриваться инвесторами в качестве наиболее "тихой гавани", где можно переждать геополитические и экономические потрясения. Если военное противостояние Израиля и Ирана затянется, оно может оказать негативное влияние на доллар, и прямо противоположное - на золото, главного "конкурента" американской валюте за инвесторов".

Эксперт ожидает, что, если до конца первого полугодия 2025 года ирано-израильский конфликт не завершится, цены на золото могут достичь $3500/унц.".

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