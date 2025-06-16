"Финам" сохраняет рейтинг акций iShares Semiconductor ETF на уровне "покупать" с целевой ценой $257,5 за бумагу, что отражает потенциал роста на 16,5% от текущих значений, говорится в материале аналитика инвесткомпании Александра Ковалева.

"Акции полупроводникового сектора быстро восстановились до февральских уровней после падения в марте - апреле, вызванного введением американских торговых пошлин, - пишет эксперт. - Хотя риски новой волны эскалации торговых конфликтов сохраняются, мы придерживаемся позитивного взгляда на перспективы iShares Semiconductor ETF. Ключевым фактором остается устойчиво высокий спрос на ИИ-чипы, который продолжает выступать одним из основных драйверов роста отрасли".

iShares Semiconductor ETF - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс ICE Semiconductor Index (TR), который включает акции производителей полупроводников и оборудования для их выпуска.

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