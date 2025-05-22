"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МТС" с целевой ценой 354 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Группа "МТС" представила свои финансовые результаты за 1К25, которые мы считаем нейтральными, - пишет эксперт. - Выручка оказалась немного ниже консенсуса, а OIBDA, напротив, слегка превзошла прогнозы. Негативное воздействие на темпы роста выручки по итогам периода оказали слабые розничные продажи, а также замедление в сервисах связи и банковском бизнесе. Динамика OIBDA была лучшей за последние кварталы благодаря мерам экономии, которые реализовала компания. По словам менеджмента, основная часть принятых мер начнет действовать только со следующего квартала, и положительный эффект должен усилиться".

За день до релиза отчетности были анонсированы дивиденды за 2024 год в размере 35 руб. на акцию, что дает доходность 16,4% к текущей цене. По мнению Михайлина, размер выплат не стал сюрпризом, так как полностью соответствует минимуму по дивидендной политике и прежним заявлениям руководства "МТС".

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