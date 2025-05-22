"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Мосбиржи

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Московской биржи", сообщается в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

Результаты эмитента за 1К25 по МСФО оказались несколько хуже наших ожиданий. Сохраняем "нейтральный" взгляд. Текущая оценка по мультипликатору P/E на базе нашего прогноза прибыли на 2025 год составляет 6,5х против среднеисторических 10-11х. Несмотря на сильную динамику комиссионного бизнеса, чистый процентный доход может оставаться под давлением, в том числе в случае потенциального снижения процентных ставок", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.