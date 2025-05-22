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22 мая 2025 года 15:42
Банк ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Т-Технологий на уровне 4450 руб
Банк ПСБ сохраняет прогнозную стоимость акций МКПАО "Т-Технологии" на уровне 4450 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 47%, с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича. "На фоне прогноза ЦБ по снижению прибыли банков в 2025 году на 13-20% эмитент остается сильным игроком в секторе. Привлекательность акций также поддерживается за счет ежеквартальных дивидендов (33 руб. на акцию по итогам 1К25) и программы buyback", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-Т/ТЕХНОЛОГИИ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ/РЕКОМЕНДАЦИЯ
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