"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям НЛМК

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целевой ценой 177 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 38,3% с текущих уровней, говорится в материале аналитика инвесткомпании Алексея Калачева.

"НЛМК" не раскрывает операционных результатов, но, если судить по финансовой отчетности, она не избежала общего для отрасли спада производства в условиях высокой ключевой ставки в РФ и избыточного предложения стали на внешних рынках, - пишет эксперт. - При этом "НЛМК" остается одним из немногих российских сталеваров, сохранивших значительную часть экспорта. Низкие цены, растущие налоги и рост затрат привели к снижению прибыли, однако компания сохраняет все признаки финансовой устойчивости, включая небольшой долг и чистую денежную позицию. "НЛМК" - крепкая устойчивая компания реального сектора, с сильным потенциалом в случае улучшения внешних условий".

Группа НЛМК - один из крупнейших вертикально интегрированных производителей высококачественной стальной продукции с активами в России, США, Европе и Индии.

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