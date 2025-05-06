.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Риски ослабления рубля остаются высокими - банк "Санкт-Петербург"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 мая 2025 года 11:24
Риски ослабления рубля остаются высокими - банк "Санкт-Петербург"
Риски ослабления рубля остаются высокими, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "На текущей короткой неделе может наблюдаться сравнительно низкий спрос на валюту, что пока не позволяет развиться негативной динамике рубля, - отмечают аналитики. - Во вторник курс CNY/RUB находится у 11,21 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Пока курс может задержаться вблизи 11,15-11,30 руб./юань, но в дальнейшем риски ослабления рубля остаются высокими". Нефтяные цены в понедельник существенно снижались. По мнению экспертов банка, давление на котировки оказывали перспективы более высокого объема добычи со стороны ОПЕК+. Впрочем, во вторник фьючерсы Brent выросли к $61,5/барр. в рамках коррекции. "В текущих условиях риски повторного ухода цен ниже $60/барр. сохраняются, в том числе, если публикующиеся сегодня месячные прогнозы от Минэнерго США разочаруют рынок значимым снижением краткосрочных ориентиров по ценам на сырье", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
.
06 мая 2025 года 18:58
Фондовый рынок РФ во вторник восстановил рост на оптимистичных ожиданиях, отмечается в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Торги 6 мая на российских фондовых площадках стартовали в уверенном плюсе, в течение дня рост активизировался, - пишет эксперт. - К... читать дальше
.06 мая 2025 года 18:03
Freedom Finance Global понизил целевую цену ADS BP plc с $39 до $37 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Пигарева. "Результаты британского нефтегазового гиганта BP по итогам I кв. 2025 года недотянули до консенсуса, - отмечает... читать дальше
.06 мая 2025 года 17:31
SberCIB Investment Research подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 4500 руб. за бумагу и сохраняет рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Согласно финансовым результатам компании по МСФО за I квартал 2025 года, год к году выручка... читать дальше
.06 мая 2025 года 15:59
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5570-5700 пунктов во вторник при высокой волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека. Фьючерсы на основные индексы акций США снижаются, фьючерс на S&P 500 теряет 0,8%, отмечает эксперт. На... читать дальше
.06 мая 2025 года 15:29
Цена нефти может стабилизироваться в мае на уровнях около $62 за баррель Brent, а золота - около $3250 за тройскую унцию, прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research. "В апреле средняя цена барреля Brent упала на $5 - до $66,6. Котировки оказались под давлением после того, как США объявили... читать дальше
.06 мая 2025 года 14:48
Высоки риски обновления минимумов котировками акций "ММК", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "ММК" в конце апреля представила слабые финансовые результаты за 1-й квартал 2025 года, а совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за... читать дальше
.06 мая 2025 года 14:16
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целью 125 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 16,7%, стоп-приказ: 101,3 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания предоставила... читать дальше
.06 мая 2025 года 13:45
Предстоящий дивидендный сезон практически на скажется на динамике курса рубля в силу невысокого спроса на валюту со стороны выплачивающих дивиденды экспортеров, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин. "В апреле российская валюта, несмотря на падение цен... читать дальше
.06 мая 2025 года 13:18
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне "покупать", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. "Результаты компании за 1К25 подтверждают, что рентабельность в розничном секторе остается под давлением, - отмечает... читать дальше
.06 мая 2025 года 12:37
Российские цены на сталь могут снизиться на 10-15% в течение 3-4 месяцев, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Ахмед Алиев. "Мы продолжаем осторожно смотреть на российских металлургов и прогнозируем слабые показатели как минимум до конца этого года в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.