Риски ослабления рубля остаются высокими - банк "Санкт-Петербург"

Риски ослабления рубля остаются высокими, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"На текущей короткой неделе может наблюдаться сравнительно низкий спрос на валюту, что пока не позволяет развиться негативной динамике рубля, - отмечают аналитики. - Во вторник курс CNY/RUB находится у 11,21 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Пока курс может задержаться вблизи 11,15-11,30 руб./юань, но в дальнейшем риски ослабления рубля остаются высокими".

Нефтяные цены в понедельник существенно снижались. По мнению экспертов банка, давление на котировки оказывали перспективы более высокого объема добычи со стороны ОПЕК+. Впрочем, во вторник фьючерсы Brent выросли к $61,5/барр. в рамках коррекции.

"В текущих условиях риски повторного ухода цен ниже $60/барр. сохраняются, в том числе, если публикующиеся сегодня месячные прогнозы от Минэнерго США разочаруют рынок значимым снижением краткосрочных ориентиров по ценам на сырье", - указывают эксперты.

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