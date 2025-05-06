"Финам" подтверждает рейтинг акций Exxon Mobil на уровне "продавать" и сохраняет целевую цену на уровне $93,9 за штуку, что предполагает потенциал роста на 11,6%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

"Вышедшая на прошлой неделе отчетность компании за 1-й квартал показала нейтральную динамику выручки на фоне приобретения крупного нефтяника Pioneer Natural Resources, однако скорректированная прибыль на акцию ожидаемо снизилась в годовом выражении, - отмечает эксперт. - При этом в дальнейшем снижение финансовых результатов может быть более значимым, так как основное падение мировых цен на нефть началось во втором квартале из-за активизации торговых войн и более быстрого восстановления добычи со стороны ОПЕК+".

На этом фоне, если цены на нефть не покажут заметного отскока, по мнению Кауфмана, высока вероятность снижения темпов обратного выкупа акций со стороны Exxon Mobil, что, на взгляд аналитика, окажет негативное влияние на котировки.

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