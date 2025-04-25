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25 апреля 2025 года 14:12
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Etalon
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для депозитарных расписок (GDR) Etalon, сообщается в материале старшего аналитика Марии Лукиной. "Эмитент опубликовал операционные результаты за 1К25. Мы считаем объем реализации в натуральном выражении, выросший на 2% г/г и на 22% кв/кв, достаточно высоким. Хотя в денежном выражении продажи сократились в годовом сопоставлении (минус 9%), они увеличились в квартальном (+22%), что выглядит обнадеживающе в непростой рыночной ситуации, - отмечает эксперт. - Доля ипотеки продолжает снижаться, а это означает прирост, соответственно, доли реализации по программам рассрочки, которые считаются более рискованными". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ETALON-АКЦИИ/GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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