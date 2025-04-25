Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Etalon

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для депозитарных расписок (GDR) Etalon, сообщается в материале старшего аналитика Марии Лукиной.

"Эмитент опубликовал операционные результаты за 1К25. Мы считаем объем реализации в натуральном выражении, выросший на 2% г/г и на 22% кв/кв, достаточно высоким. Хотя в денежном выражении продажи сократились в годовом сопоставлении (минус 9%), они увеличились в квартальном (+22%), что выглядит обнадеживающе в непростой рыночной ситуации, - отмечает эксперт. - Доля ипотеки продолжает снижаться, а это означает прирост, соответственно, доли реализации по программам рассрочки, которые считаются более рискованными".

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