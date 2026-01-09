Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Евротранса - "Цифра брокер"

Инвесторам, заинтересованным в привлекательных возможностях по соотношению риск-доходность, стоит обратить внимание на корпоративные облигации "Евротранса", считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эмитент - один из крупнейших независимых топливных операторов, владеющих сетью АЗС под брендом "ТРАССА", имеет кредитные рейтинги на уровне "А-"от АКРА и "Эксперт РА", отмечают эксперты.

Санкции, наложенные ЕС на российскую экономику, привели к известным затруднениям экспорта нефтепродуктов, в то же время эта ситуация несколько облегчила условия работы для топливных операторов на внутреннем рынке, указывают они.

По результатам за первое полугодие 2025 года "Евротранс" демонстрирует устойчивость бизнеса к макроэкономическим циклам. Компания сохраняет хорошие темпы роста выручки и прибыли долговая нагрузка находится на умеренных уровнях.

"Очевидно что "Евротранс" в состоянии благополучно пережить текущий период повышенных процентных ставок в экономике. Особенностью предлагаемых эмитентом бумаг является наличие достаточно большого количества длинных выпусков с погашением 2030-2032 годах, имеющих при этом постоянное купон, - пишут аналитики инвесткомпании в стратегии на 2026 год. - Эти выпуски на данный момент торгуются с доходностями 20-22%, что является довольно привлекательным вариантом для инвесторов, желающих зафиксировать такую доходность на длительный срок".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.