Текущий момент - хорошая возможность для покупки акций в секторе недвижимости РФ - ПСБ

Акции компаний сектора недвижимости выглядят достаточно перепроданными в настоящее время, что дает хорошую возможность для входа, фавориты - ГК "Самолет" и МКПАО "Циан", говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на 2026 год.

Объем строительства в России сейчас составляет более 120 млн кв. м (+1%), но темпы роста быстро замедляются, что вызвано охлаждением деловой активности девелоперов, констатируют эксперты.

Отношение распроданности к стройготовности составляет 67%, что ниже уровня в 2024 году (около 75%) и отражает наличие некоторого профицита предложения. В январе-октябре в России заключено порядка от 380 тыс. ДДУ (минус 12%), но цены, несмотря на замедление, сохраняют высокий темп роста (+19%), отмечают аналитика банка. В ответ на сокращение спроса снижается объем новых проектов: по итогам 11М25 по стране запущена 36,2 млн кв. м новостроек (минус 15%).

Рынок жилой недвижимости в 2025 году находился в условиях "дорогих денег": продажи сильнее зависели от субсидированных программ и рассрочек, а не от классической рыночной ипотеки, что сдерживало спрос и повышало вероятность его смещения во времени, указывают в ПСБ. Для компаний это означало давление на денежной потоки и рост чувствительности к оборотному капиталу. На уровне фондового рынка сектор также испытывал "дисконт неопределенности" из-за снижения продаж, роста долговой нагрузки и вероятности докапитализации, говорится в стратегии.

"2026 год для девелоперов начнется в условиях умеренного негатива: эффект высоких ставок и ужесточение условий льготные ипотеки (с февраля) сохранят давление на спрос, а высвобождения отложенного спроса как минимум до лета мы не ждем, - пишут эксперты. - Также из-за повышенной долговой нагрузки сохраняются риски объявления новых SPO компаниями (пока планы только у "Эталона"). В базовом сценарии во II полугодии ждем разворота тренда на рынке недвижимости в условиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ (по итогам 2026 года ждем восстановления спроса на жилье на 15-20%), что позитивно скажется на акциях застройщиков. Сейчас бумаги сектора выглядят достаточно перепроданными, что дает хорошую возможность для входа".

Фавориты, по мнению аналитиков: "Самолет" (прогнозная стоимость - 1550 рублей за штуку), "Циан" (прогнозная стоимость - 760 рублей за штуку).

