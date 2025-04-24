"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ММК

"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") на фоне непростой ситуации в секторе металлургии, говорится в комментарии аналитиков брокера.

"Отчетность компании за 1К25 не удивила инвесторов: снижение большинства финансовых показателей вписывается в картинку непростой ситуации в секторе, - пишут эксперты. - Отрицательная динамика выручки и прибыли связана со снижением цен реализации, так как по объемам продаж в первом квартале у "ММК" даже был небольшой рост квартал к кварталу. По выручке и прибыли компания сработала немного лучше наших прогнозов, но по денежному потоку - слабее. Все из-за больших, чем мы ждали, капитальных затрат".

На взгляд стратегов брокера, риски слабой динамики цен в индустрии сохраняются, а больших надежд на дивиденды с таким денежным потоком лучше не строить.

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