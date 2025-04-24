"Финам" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Baidu Inc. и целевую цену 112 HKD для акций эмитента и $116 для депозитарных расписок на NASDAQ, что подразумевает потенциал роста на 40% и рейтинг "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Пессимизм в отношении Baidu в последние годы был вызван слабой динамикой рекламного бизнеса на фоне вялого потребительского спроса в Китае. Однако мы полагаем, что из-за обострения торговой войны в условиях резкого сокращения товарооборота с США китайские власти будут активнее стимулировать внутренний спрос, что в перспективе может способствовать росту рекламных расходов корпораций и поддержит основной бизнес компании", - пишут эксперты.

По их мнению, основным риском для инвестиционного кейса остается усиление конкуренции со стороны локальных игроков в сфере ИИ. После успешного запуска модели DeepSeek в январе еще один китайский гигант, Alibaba, представил свою продвинутую модель Qwen 2.5-Max, что усиливает давление на Baidu. Будущее компании во многом зависит от дальнейшего развития облачного бизнеса и способности менеджмента адаптировать поисковую платформу к новым условиям конкуренции со стороны ИИ-моделей, социальных сетей и видеосервисов, полагают аналитики "Финама".

Взгляд стратегов на акции Baidu остается позитивным, учитывая их недооцененность по форвардным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/Sales (NTM) по сравнению с бумагами других китайских технологических компаний.

Baidu (BIDU) - главная китайская поисковая система, один из лидеров индустрии искусственного интеллекта, разработчик беспилотного транспорта и проектировщик умных городов.

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