Сильный позитив для рынка ОФЗ по итогу заседания ЦБ РФ в пятницу маловероятен - ПСБ

Сильный позитив для рынка рублевых гособлигаций по итогу заседания Банка России 25 апреля 2025 года маловероятен, привлекательность длинных ОФЗ-ПД и корпоративных бумаг с фиксированным купоном сохраняется, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

"Индекс RGBI застыл чуть выше уровня 108 пунктов. Явного позитива пока ждать не приходится. Так, рост инфляционных ожиданий и внешней неопределенности, скорее всего, не позволит регулятору смягчить сигнал, а в части геополитике переговорный процесс затягивается. Хотя недельная инфляция на 21 апреля замедлилась до 0,09% (годовая стабилизировалась на уровне 10,34%), эти данные вряд ли уже смогут повлиять на решение Банка России", - пишет эксперт.

Грицкевич отмечает сохраняющийся повышенный спрос на аукционах ОФЗ, который составил в среду 175 млрд руб. суммарно по двум аукционам (Минфин при этом ограничил объем размещения 57 млрд руб.): долгосрочные позитивные ожидания по ослаблению денежно-кредитной политики ЦБ по-прежнему сохраняются на рынке.

"В результате мы не рассчитываем на сильный позитив от пятничного заседания ЦБ, которое может вызвать небольшую коррекцию в случае сохранения status quo по сигналу регулятора. Вместе с тем пока ситуация развивается в рамках наших ожиданий - начало цикла снижения ставки в III квартале, что сохраняет привлекательность длинных ОФЗ-ПД и корпоративных бумаг с фиксированным купоном", - указывает аналитик ПСБ в обзоре.

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