Акции Северстали фундаментально оценены рынком справедливо - "БКС МИ"

Акции "Северстали" в настоящее время фундаментально оценены рынком справедливо, говорится в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Ахмеда Алиева.

Эмитент выпустил отчетность за I квартал 2025 года по МСФО: выручка и EBITDA упали в годовом выражении, свободный денежный поток ушел в глубокий минус. В результате совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый квартал, констатируют эксперты.

"Мы осторожно оцениваем перспективы текущего квартала. С одной стороны, сезонные факторы могут слегка поддержать металлопотребление в России, с другой - тарифная война между США и Китаем может привести к негативным последствиям для мировой сталелитейной отрасли, - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре. - Текущая цена акций "Северстали" близка к нашему целевому значению, что предполагает негативный взгляд на бумагу из-за отсутствия потенциала роста. По мультипликатору Р/Е акция торгуется на уровне исторических цифр - около 8х".

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