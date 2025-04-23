Freedom Finance Global повысил целевую акций Johnson & Johnson до $180

Freedom Finance Global повысил целевую акций Johnson & Johnson со $176 до $180 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Айдына Сейтжапбара.

"Отчет Johnson & Johnson за I квартал 2025 года превзошел ожидания аналитиков по выручке и EPS, - отмечает эксперт. - Ключевым драйвером выступили препараты онкологического сегмента, которые компенсировали снижение продаж в других направлениях. Мы сохраняем позитивный взгляд на дальнейший рост сегмента онкологии и ожидаем, что расширение портфеля за счет новых лекарств станет ключевым драйвером выручки компании в ближайшие годы".

Johnson & Johnson также повысила прогноз по выручке на 2025 год с ранее заявленного диапазона $89,2-90 млрд до $91-91,8 млрд, при этом сохранив ориентир по скорректированной прибыли на акцию (EPS) на уровне $10,5-10,7, указывает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.