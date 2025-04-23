"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ГК ПИК с целью 600 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30,29%, стоп-приказ: 397 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания озвучила, что не планирует выплату дивидендов, что, по мнению аналитиков, в текущих условиях выглядит разумно для развития бизнеса в целом.

"С технической точки зрения нисходящее движение сломлено после пробоя линии сопротивление. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 397 руб. риск на портфель составит 1,10%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,20", - указывают в "Финаме".

"ГК ПИК" - крупнейший российский девелопер, который стремительно развивается и становится высокотехнологичной компанией. Земельный банк компании составляет порядка 21,5 млн кв. м.

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