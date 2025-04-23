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23 апреля 2025 года 12:33
"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают акции Промомеда
"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы акций ПАО "Промомед", учитывая их высокую оценку по мультипликаторам, сообщается в материале аналитика брокера Александра Самуйлова. Биофармацевтическая компания опубликовала умеренно позитивный финансовый отчет за 2024 год. Компании в целом удалось выполнить обещания, которые она давала на IPO, констатирует эксперт. Также менеджмент подтвердил амбициозные планы на 2025 год. "В котировки бумаг эмитента уже заложены ожидания агрессивного роста выручки в ближайшие годы за счет вывода на рынок инновационных препаратов. Однако после публикации операционных результатов за текущий год можем пересмотреть свое мнение", - указывает Самуйлов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПРОМОМЕД-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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