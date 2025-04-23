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23 апреля 2025 года 10:31
"АКБФ" повысил прогнозную цену акций ВТБ до 218,12 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций ВТБ с 194,64 руб. до 218,12 руб., сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Предполагаемый среднесрочный потенциал роста акций составляет 157% с текущих уровней. В 2025 году банк может получить субординированный депозит из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере до 200 млрд руб., согласно пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ "О внесении изменений в постановление правительства РФ от 19 января 2008 года № 18". По мнению экспертов "АКБФ", получение этих средств нивелирует для банка риски, связанные с изменением графика повышения антициклической надбавки, которая, по словам первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, формирует дополнительную потребность в капитале на уровне 120 млрд руб. "С учетом сохранения благоприятной динамики на сырьевых рынках и потенциала инфляционного давления, в нашем базовом сценарии на 2025 год заложено снижение темпов прироста ипотечной задолженности до 5% при сохранении нулевой динамики цен на жилье, - отмечают аналитики. - С учетом вышеперечисленных факторов и уточненных прогнозов менеджмента, наша оценка чистой прибыли ВТБ на 2025 год повышена с 430 млрд руб. до 480 млрд руб. Прогноз прироста активов группы по-прежнему составляет 10% в 2025 году и 13% в 2026 году". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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