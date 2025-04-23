Геополитика усиливает волатильность рынка ОФЗ - ПСБ

Новостной поток по геополитике усиливает волатильность рынка рублевых гособлигаций, вероятна негативная динамика индекса госбумаг в среду, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI остается выше уровня 108 пунктов - новостной поток по геополитики поддерживает спрос на госбумаги, констатирует эксперт. Вместе с тем, отмечает он, пока слухи о прогрессе в переговорах официально не подтверждаются, что в среду негативно отразиться на динамике индекса госбумаг.

"От заседания ЦБ в эту пятницу также, на наш взгляд, не стоит ждать смягчения риторики - регулятор будет действовать крайне осторожно, стремясь удостовериться в устойчивости дезинфляционного тренда", - пишет Грицкевич в обзоре.

Минфин в среду будет размещать 10-летний и 16-летний выпуски ОФЗ-ПД. Инвесторы, скорее всего, предпочтут дождаться итогов заседания ЦБ, в связи с чем вряд ли удастся повторить результат прошлой недели, когда было размещено ОФЗ на 120 млрд руб., отмечает эксперт ПСБ.

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