Альфа-банк подтверждает рейтинг "по рынку" для акций "Северстали" и целевую цену на уровне 1258 рублей за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 21%, говорится в материале аналитиков Бориса Красноженова и Юлии Толстых.

"Финансовые итоги 1К25 "Северстали" совпали с рыночным консенсусом в части выручки и EBITDA, но СДП упал сильнее, чем ожидалось, из-за роста инвестиций и оборотного капитала, - отмечают эксперты. - Снижение финансовых результатов по большей части отражает ситуацию на рынке стали - падение потребления в 1К25 компания оценила на 13% г/г, в то время как бенчмарк по стальному прокату просел на 12%. Финансовое положение Северстали остается устойчивым, но давление на базу расчетов дивидендов, как ожидается, сохранится до конца года".

Аналитики подтверждают для акций "Северстали" рейтинг "по рынку", допуская возможность разворота при улучшении инвестиционного климата на внутреннем рынке за счет снижения ключевой ставки и уровня геополитической напряженности.

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